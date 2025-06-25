Для убившего инспектора МАДИ в «Зарядье» бойца ММА запросили пожизненный срок

Гособвинение в прениях сторон попросило приговорить экс-бойца MMA Ламберда Ахъядова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщил ТАСС. Его обвиняют в теракте, применении насилия к полицейскому, посягательстве на жизнь полицейского и участии в террористической организации.

Ламберд Ахъядов напал на инспектора МАДИ 31 декабря 2022 года. По версии следствия, он хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в «Зарядье». Однако из-за форменной одежды он принял сотрудника МАДИ, у которого не было оружия, за полицейского. Инспектору было нанесено 16 ножевых ранений, он умер на месте.

Спортсмен заявил, что не помнит момента нападения, а убить сотрудника МАДИ его заставил джин. «Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса, я сначала думал, это джин говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать»,— сказал обвиняемый. Ранее экспертиза признала его вменяемым и не нуждающимся в лечении. Ламберд Ахъядов признал вину в убийстве, но считает себя невиновным в теракте и участии в террористической организации — его считают участником «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ)

Экс-бойца задержали 1 января, он оказал сопротивление и распылил на полицейского смесь из газового баллончика. В декабре 2024-го СКР завершил расследование уголовного дела. Тогда же стало известно, что правоохранители выделили в отдельное производство дело соучастника террориста.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Боец террористической направленности».

Никита Черненко