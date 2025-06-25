Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 29 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей из-за дистанционных хищений лишились как минимум 29 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области ущерб составил 2 млн руб. Пострадала жительница Старого Оскола: ей позвонили неизвестные и сообщили, что сбережения на карте необходимо перевести на «безопасные счета».

В Воронежской области совокупная сумма ущерба — 23 млн руб. От действий преступников пострадала 28-летняя жительница Воронежа: ей через мессенджер поступило предложение о дополнительном дистанционном заработке на платформе популярного маркетплейса. Суть работы заключалась в выполнении заданий, а именно покупке товаров за собственный счет. Приобритение товаров осуществлялось путем перевода средств различным владельцам банковских карт. Вопреки обещанному, обратно их так и вернули.

В Курской области потери составили 4 млн руб. Среди пострадавших — курянка, которая познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. После долгой переписки «друг» рассказал о своих финансовых успехах в инвестициях. Злоумышленник сбросил ссылку на сайт и подсказал дальнейшие действия. Потерпевшая установила в телефон специальное приложение и сразу же внесла крупную сумму.

На прошлой неделе жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум 57,5 млн руб.

Анна Швечикова