Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 57,5 млн рублей

За прошлую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 57,5 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области зарегистрировали 92 жертв дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 32 млн руб., из них 5,1 млн руб. — кредитные средства. Одной из жертв стал 20-летний белгородец: ему позвонили якобы из сотовой компании и сообщили о возможной блокировке сим-карты. Для продления действия сим-карты мошенники запросили код из СМС.

В Воронежской области ущерб от мошенничества составил 21,2 млн руб. Одна из пострадавших — 25-летняя инженер. Ей позвонила неизвестная женщина и сообщила о заказном письме из налоговой службы, требующем корректировки данных через ссылку в мессенджере.

В Курской области зафиксированы случаи мошенничества с общим ущербом в 4,3 млн руб.

За минувшую неделю жители Черноземья потеряли как минимум 51,5 млн руб.

Анна Швечикова