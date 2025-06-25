Над Ростовской областью сбили еще один украинский БПЛА

Днем 25 июля над Ростовской областью средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в период с 15:00 до 17:00 над территорией РФ уничтожили 10 БПЛА. Из них четыре БПЛА — над Воронежской областью, два — над Тамбовской областью, по одному — над территориями Курской, Саратовской и Пензенской областями.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки БПЛА в Таганроге загорелась кровля стадиона «Авангард», также была разрушена стена здания. В Азове обломками БПЛА была посечена кровля зернового склада.

Мария Хоперская