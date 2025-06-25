Ректора и работников Дагестанского ГАУ задержали при получении взятки

Полицейские задержали 24 июня ректора и работников администрации Дагестанского государственного аграрного университета (ДГАУ). Их взяли с поличным при получении взятки. Подозреваемым инкриминируют мошенничество и получение взятки, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Работников университета подозревают в создании схемы приема в вуз и сдачи сессии за деньги. При задержании им давали взятку за содействие при поступлении в университет. Силовики также провели обыски в кабинетах фигурантов, где нашли более 5 млн руб. и пояснительные записки от студентов. В них говорилось, что деньги предназначались для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и приема на работу.

Материалы передали в управление СКР по республике Дагестан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Никита Черненко