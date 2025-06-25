Трамп не исключил поставки Украине систем ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина заинтересована в получении cистем ПВО Patriot. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Послушайте, они действительно хотят получить эти, как они их называют, противоракетные системы, Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить что-то. Знаете, их очень сложно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их Израилю. И они невероятно эффективны. И да, Украина хочет их больше всего. Это очень хороший вопрос», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники, украинские чиновники убеждены, что администрация Дональда Трампа будет готова продать Киеву cистемы ПВО Patriot, но не отправлять их в качестве помощи. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что пока нет возможности обеспечить дополнительные поставки, но власти призывают союзников по НАТО направить системы из своих запасов.

Лусине Баласян