WP: Украина считает, что США могли бы продать cистемы ПВО Patriot

Украинские чиновники убеждены, что администрация президента США Дональда Трампа будет готова продать Киеву cистемы ПВО Patriot, но не отправлять их в качестве помощи. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Тем временем Белый дом утверждает, что не имеет возможности отправить Украине дополнительные Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские солдаты стоят рядом с системой Patriot во время учений по противовоздушной обороне Toburq Legacy 2017 на военном аэродроме в Литве

Фото: Ints Kalnins / Reuters Американские солдаты стоят рядом с системой Patriot во время учений по противовоздушной обороне Toburq Legacy 2017 на военном аэродроме в Литве

Фото: Ints Kalnins / Reuters

По словам шести украинских и западных чиновников WP, Украина все больше обеспокоена из-за истощения запасов Patriot, направленных еще при администрации Джо Байдена. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что пока нет возможности обеспечить дополнительные поставки, но власти призывают союзников по НАТО направить системы из своих запасов.

Неназванный европейский дипломат заявил, что американский производитель оружия Raytheon все еще стремится к расширению производственных линий, чтобы удовлетворить возросший после 2022 года спрос. «США необходимо сохранить определенное количество для собственной обороны на случай нападения со стороны Ирана или другого противника»,— пояснил собеседник газеты.

Марко Рубио говорил, что военная помощь Украине не прекращалась. Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки, но пока не принято решение о запросе средств на другие пакеты помощи. Украинские власти сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года.

Лусине Баласян