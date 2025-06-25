Трамп считает, что Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине.

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге (трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома).

Американский президент добавил, что планирует в ближайшее время провести разговор с господином Путиным и обсудить, смогут ли стороны завершить конфликт.

Ранее президент США заявлял, что надеется на достижение сделки с Россией. 23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока у глав государств нет планов относительно двусторонних контактов, однако Владимир Путин и Дональд Трамп готовы к переговорам в любое время суток.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».

Елизавета Шмакова