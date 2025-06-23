Песков: Трамп и Путин в любой момент могут связаться по каналам закрытой связи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп открыты к моментальным звонкам и имеют технические возможности для того, чтобы в любое время суток связываться друг с другом по срочным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у лидеров есть соответствующая договоренность и каналы закрытой связи.

«Что касается обмена посланиями: у президентов есть договоренность и понимание, что в случае необходимости и в любой ситуации, когда они считают это целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг к другу»,— сказал господин Песков.

По словам представителя Кремля, такая возможность есть, как и каналы закрытой связи, которые позволяют лидерам в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом.

Представитель президента при этом сообщил, что пока у глав государств нет планов относительно двусторонних контактов. При этом он напомнил, что господин Путин выражал готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом при ее хорошей подготовке.

14 июня прошел пятый с начала года телефонный разговор господ Путина и Трампа. Они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке — еще до американских ударов по Ирану. Владимир Путин предложил посреднические услуги для урегулирования конфликта Ирана и Израиля. До этого лидеры двух стран в основном контактировали по теме нормализации отношений РФ и США, а также урегулирования конфликта на Украине.

Анастасия Домбицкая