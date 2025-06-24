Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки с Россией. Так он ответил на вопрос о возможном упоминании России как угрозы в коммюнике стран НАТО по итогам предстоящего в Гааге саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин.— ''Ъ'') позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией»,— сказал американский президент с журналистами на борту самолета, направляющегося в Гаагу, где пройдет саммит НАТО (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп имел в виду телефонный разговор лидеров России и США 14 июня. Стороны обсуждали ирано-израильский конфликт и Владимир Путин предложил выступить посредником для урегулирования вопроса. Господин Трамп говорил, что ответил российскому лидеру следующее: «Давай сначала займемся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом».

Лусине Баласян