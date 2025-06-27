Бояться — нормально

Настя Абрамова живет с родителями, младшими сестрой и братом в Арзамасе Нижегородской области. У девочки 4-я, самая тяжелая степень грудопоясничного сколиоза. Спина сильно перекошена, внутренние органы смещены, кровообращение нарушено — и это влияет на все в жизни. Почти каждый день у Насти болит голова. Ей трудно долго ходить, а после занятий в колледже хочется прилечь, чтобы дать отдых телу. Девочке поможет установка динамической конструкции, которая исправит искривление и при этом сохранит гибкость позвоночника. Однако операция и конструкция платные, вместе стоят более 2 млн руб. У Абрамовых нет таких денег, им нужна наша помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настя выполняла все, что просили врачи: носила корсет, занималась ЛФК, ходила на массаж. Но боль не ушла

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Настя выполняла все, что просили врачи: носила корсет, занималась ЛФК, ходила на массаж. Но боль не ушла

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Насте 16, и еще два года назад она была гибкой, быстрой, невероятно ловкой. Но все очень быстро изменилось — без предупреждения, как часто бывает в жизни.

До 14 лет жизнь девочки складывалась безоблачно: здоровое детство, детский сад, танцы, спорт. Настя увлеклась воздушной акробатикой и целеустремленно добивалась успехов в этой трудной дисциплине.

— У дочки сильный характер,— говорит ее мама Наталья.— Все, что задумала, она доводит до конца, достигает цели.

Высоты Настя не боялась — она ее обожала. Вопрос про высотобоязнь она и сейчас воспринимает с недоумением: есть такие люди, которые боятся, что ли?!

— Когда впервые делала сальто на трапеции, волновалась, конечно, было страшновато,— рассказывает девочка.— Но все перевешивает ощущение свободы. Когда ты на высоте, на трапеции, сердце замирает, будто ты в полете. Ты сильнее силы тяжести и страха.

В 14 лет Настя начала резко расти. Появились головные боли, тянущая боль между лопатками. Мама отвела дочку к врачу. Рентген показал сколиоз 2-й степени. Девочке назначили стандартную консервативную терапию — лечебную физкультуру, бассейн, массаж и корсет. Было сказано: нагрузку нужно уменьшить. От акробатики — отказаться.

Настя расстраивалась, но старалась держаться. Думала: «Сейчас станет лучше, и я вернусь!» Она выполняла все, что просили врачи. Носила корсет, занималась ЛФК. Но боль не ушла. Спина начала «ползти»: тело перекосило, одна лопатка стала заметно выпирать, грудная клетка деформировалась. Через полгода — сколиоз уже 3-й степени.

Осенью 2024 года — новый рентген: сколиоз 4-й степени, деформация прогрессировала. Вердикт врачей: нужна операция. И не когда-нибудь, а как можно скорее. Мама Насти нашла московскую клинику, где оперируют подростков с тяжелыми сколиозами по щадящей технологии Vertebral Body Tethering — с использованием динамической конструкции, которая не обездвиживает позвоночник. Конструкция устроена так, что гибкий корд постепенно выравнивает спину, сохраняя ее подвижность. Уже через шесть недель после операции пациент может вернуться к физической активности и снова жить без боли и ощущения скованности в теле.

Московские врачи подтвердили: операция необходима — и это не вопрос эстетики. Это вопрос жизни, потому что сколиоз человека буквально раздавливает.

Хирург рассказал Насте, как будет проходить операция. Настя услышала и поняла, что это шанс на жизнь, где вернется высота и ощущение свободы и полета.

— Операция — значит, операция,— говорит Настя.— Мне страшно, конечно, но бояться — нормально. Хочу снова выпрямиться. Долго гулять с друзьями. Дышать свободно. Хочу, чтобы не болела голова, потому что она иногда может болеть сутками. Мы с вами сейчас говорим — и боль со мной.

Настя учится на первом курсе колледжа, на юридическом отделении. Она любит учебу, старается быть ответственной. У нее есть цель: после колледжа получить высшее юридическое. А потом помогать людям, чьи права нарушаются. Но здесь и сейчас Настя пока старается помочь себе самой: после занятий приходит домой и сразу ложится — спине так чуть легче.

Каждое движение дается девочке с усилием. Каждая минута в вертикальном положении сопровождается болью или неловкостью. Но Настя все равно идет вперед. Не сдается.

А мы знаем, что человеку даже с самым сильным характером нужна поддержка. И мы поможем. Правда же?

Для спасения Насти Абрамовой не хватает 716 818 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Насти грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не помогло. В связи с увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, появлением выраженного болевого синдрома девочке необходимо провести хирургическое лечение в ближайшее время. После установки динамической конструкции спина сохранит подвижность, уйдет боль, восстановится дыхание и баланс тела. Настя сможет вести активный образ жизни». Стоимость операции 2 240 818 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 475 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 716 818 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Абрамову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Натальи Ивановны Абрамовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Нижегородская область