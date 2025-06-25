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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев претендует на звание «Вратарь года»

Игрок ФК «Краснодар» Станислав Агкацев номинирован на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручается с 1960 года. Голкипер «быков» стал самым дорогим вратарем РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Издательский дом «Коммерсантъ» совместно с букмекером Fonbet вновь проводит ежегодный конкурс на определение лучшего вратаря российского футбольного сезона — «Вратарь года» имени Льва Яшина. В нынешнем году за награду поборются 20 претендентов, чьи выступления оцениваются по результатам матчей чемпионата, Кубка и Суперкубка России, а также переходных игр между клубами РПЛ и Первой лиги. Первый этап отбора традиционно проходит в формате читательского голосования.

Действующий лауреат премии, голкипер сборной России Матвей Сафонов, не представлен в числе номинантов — минувшим летом он покинул «Краснодар» и перешел в французский «Пари Сен-Жермен».

Наибольшее число матчей в сезоне среди номинантов провел Станислав Агкацев, занявший место основного вратаря «Краснодара» после ухода Сафонова. В 34 встречах он 17 раз защищал ворота от атак соперников. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость за год выросла с €1 млн до €7,5 млн, что делает его самым дорогим вратарем Российской премьер-лиги на текущий момент.

Станислав Агкацев показал также наибольшую эффективность по отражению пенальти — три отраженных стандарта из пяти, все — в игровое время.

Проголосовать за «Вратаря года» можно по ссылке.

Вячеслав Рыжков

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