Сервис знакомств Bumble сокращает 30% сотрудников

Американская компания Bumble — разработчик одноименного сервиса знакомств и других приложений такого рода, в том числе Badoo и Fruitz — сообщила о сокращении 30% рабочих мест. Таким образом, будет уволено около 240 сотрудников компании. После того как Bumble объявила о сокращениях, ее акции на внебиржевых торгах выросли почти на 16%.

В последние годы Bumble переживает сложный период. Ее акции с момента IPO, проведенного в 2021 году, упали более чем на 90%, и капитализация компании снизилась с максимума в $7,7 млрд до $909 млн. В марте текущего года основательница компании Уитни Херст, объявившая об уходе с поста генерального директора в 2023-м, снова возглавила Bumble.

Компания заявила, что сокращение рабочих мест — часть плана по изменению «операционной структуры для оптимизации выполнения стратегических приоритетов». Bumble планирует за счет сокращений сэкономить $40 млн в год, которые она инвестирует в развитие новых продуктов и технологий.

Яна Рождественская