WSJ: основательница сервиса знакомств Bumble покинет пост гендиректора компании

Уитни Херд, основавшая сервис для знакомств Bumble в 2014 году, покинет должность генерального директора компании в январе 2024 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal. При этом она сохранит должность исполнительного председателя правления.

На смену госпоже Херд в качестве нового генерального директора придет Лидиан Джонс, которая только в январе возглавила Slack Technologies.

Смена генерального директора происходит в непростые времена для Bumble Inc., которая также владеет приложениями Bumble for Friends, Badoo, Fruitz и Official. С тех пор как рыночная капитализация компании достигла пика в сентябре 2021 года, она сократилась с $11 млрд до $2,36 млрд.

Лидиан Джонс более десяти лет проработала в Microsoft, прежде чем стать одним из руководителей Salesforce, которая приобрела Slack в 2021 году. В Slack она также сменила генерального директора и основателя компании Стюарта Баттерфилда.

Кирилл Сарханянц