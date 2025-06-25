В Ростовской области начинается проверка 10,9 млн тонн пшеницы

С начала уборки зерновых колосовых культур на Дону будет проводиться госмониторинг урожая пшеницы 2025 года, планируется исследовать 100% собранного зерна объемом 10,9 млн тонн. Специалисты отберут более 16 тыс. проб и выполнят свыше 300 тыс. исследований. В программе будет задействовано более 6 тыс. ростовских аграриев. Об алгоритме оценки потребительских свойств нового урожая «Ъ-Ростов» рассказала руководитель органа по сертификации Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Инна Поддубецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

«Госмониторинг в 2025 году будет проводиться в отношении мягкой и твердой пшеницы. В аккредитованной лаборатории зерно проверят по цвету, запаху, массовой доле белка, количеству клейковины, числу падения, натуре, влажности и другим потребительским свойствам согласно ГОСТу.

В 2025 году отменяется обязательное заключение соглашения между сельхозпроизводителем и Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК». В уведомлении теперь указывается не только место хранения зерна, но и место его выращивания.

По результатам лабораторных исследований зерно подразделяют на классы, для которых установлены определенные нормы и ограничения. Сам класс зерна определяется по наихудшему показателю. Для третьего класса массовая доля сырой клейковины должна составлять 22-26%, для четвертого — 18-25%. Массовая доля белка на сухое вещество в третьем классе — 12,7-16,5%, в четвертом — 11,5-14,6%, в пятом — 10,9-15%.

В 2023-м году мониторинг зерна пшеницы проводился платно, по заявкам аграриев. Валовой сбор мягкой пшеницы в 2023 году составил 13,8 млн тонн зерна при урожайности 46 ц/га. На потребительские свойства экспертами было обследовано 66,7% пшеницы мягкой. Зерна продовольственных кондиций по результатам исследований выявлено 77,6%. Пшеницы 3-го класса – 20,7%, 4 класса – 56,8%, 5 класса – 22,4%.

В 2024 году специалисты исследовали 10,2 млн тонн донского зернового урожая. Зерно продовольственных кондиций составило 70%: третий класс — 17,5% (1,7 млн тонн), четвертый класс — 51,6% (5,1 млн тонн), пятый класс — 30,8% (3,06 млн тонн). Результаты проведенных исследований заносятся во ФГИС «Зерно».

Минсельхоз и Россельхознадзор поручили работу Донскому филиалу, поскольку его испытательная лаборатория аккредитована в системе «Росаккредитация» и оснащена необходимым оборудованием».

Валентина Любашенко