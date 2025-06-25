В аэропорту Казани отменили 12 рейсов и задержали десятки других на фоне режима беспилотной опасности в Татарстане. Некоторые рейсы задержаны на 6-12 часов, часть перенесена на следующий день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани отменили 12 рейсов и задержали десятки на 6-12 часов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани отменили 12 рейсов и задержали десятки на 6-12 часов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Аэропорт временно не работает с 11:45. В Татарстане с 11:51 мск действует режим беспилотной опасности.

Полностью отменили шесть рейсов на вылет и шесть на прилет. Среди отмененных — четыре рейса «Аэрофлота» в Москву и два рейса «Сибири» в Москву.

Длительные задержки коснулись международных рейсов. Рейс «Аэрофлота» в Анталью задержан с 12:10 до 19:00 — почти на семь часов. Рейс «Победы» из Антальи перенесен с 20:50 на 3:40 следующего дня. Полет «Северного ветра» из Улан-Удэ задержался с 11:00 до 22:55 — почти на 12 часов.

Множество рейсов в Москву задержаны на 6-8 часов. Рейс «России» в Шереметьево перенесли с 11:40 на 20:00, «Сибири» в Домодедово — с 13:05 до 20:15.

Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в в аэропортах Поволжья, включая Казань и Набережные Челны.

Анар Зейналов