Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки в аэропортах Татарстана

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками авиарейсов в восьми аэропортах региона, включая Казань и Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропортах Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропортах Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Задержки рейсов произошли в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар в связи с ограничениями работы аэропортов Приволжского транспортного региона.

«Транспортным прокурорам поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг авиакомпаниями», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров.

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры.

Ограничения в работе аэропортов Татарстана и Чувашии связаны с режимами беспилотной опасности из-за атак беспилотников. В Татарстане за два дня средства ПВО сбили семь беспилотников.

Анар Зейналов