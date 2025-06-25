В Уфе арестовали бывшего лидера местного штаба Бориса Надеждина

Кировский районный суд Уфы арестовал на пять суток бывшего руководителя регионального штаба Бориса Надеждина Акима Туктарова, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Активисту вменяют «возбуждение ненависти либо вражды, а рано унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Что стало поводом для административного протокола, неизвестно.

Уфимский штаб Бориса Надеждина действовал в начале 2024 года и занимался сбором подписей за его выдвижение кандидатом на президентские выборы.

Идэль Гумеров