«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какую поддержку могут получить предприятия в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые станки в России появились еще в петровские времена — простейшие токарные на Ижорских заводах под Санкт-Петербургом. За прошедшие 300 лет российская индустрия ушла далеко вперед, появились гибридные устройства с ЧПУ-управлением, автоматической системой смены инструментов с точностью до нескольких микрон.

Повышение роботизации производства и переход на отечественные станки — задачи, которые сейчас стоят перед российскими промышленниками. Среди ключевых целей нацпроекта «Средства производства и автоматизация» намерение добиться к 2030 году высокого уровня технологического лидерства в станкостроении и войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации. И промышленный бизнес может рассчитывать на господдержку. Какую именно? Рассказывает директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень:

«Производители могут получить льготный заем у Фонда развития промышленности с возможной компенсацией за счет субсидий от Минпромторга России. Им нужно будет заплатить только проценты. Кроме того, МСП-банк уже запустил программу по льготному кредитованию, которая предусматривает предоставление средств на развитие и текущие расходы предприятия, по сути, на "оборотку". Во-первых, роботизация и использование современных станков обеспечит рост эффективности и производительности, что позволит предприятиям выпускать больше продукции с наименьшими затратами при заметном улучшении ее качества. Во-вторых, переход на российские станки снизит зависимость от импорта. Но самое главное — роботы возьмут на себя опасные операции и тяжелую работу, а сотрудники смогут сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах там, где человеческий труд просто необходим».

Переход производств на отечественные технологии, как ожидается, обезопасит отрасль от внешних рисков и ухода зарубежных партнеров. А роботизация повысит эффективность предприятий и снизит издержки производства. Узнать подробности о мерах поддержки для бизнеса можно на сайте ГИСП — государственной информационной системы промышленности.