Экс-главврач поликлиники Махачкалы обвиняется в хищении 40 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего главного врача поликлиники №9 по обвинению в мошенничестве на сумму 39,5 млн руб. Мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на 1 месяц и 6 суток до 30 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, с января 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемая использовала служебное положение для организации хищения бюджетных средств. Согласно версии следствия, она принуждала подчиненных составлять фиктивные заявления на получение повышенных коэффициентов и назначение на дополнительные должности. В итоге медработники получали выплаты, на которые фактически не имели права.

Экс-руководителю предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование уголовного дела продолжается.

Николай Аксенов