Экс-тренер сборной Англии по футболу Саутгейт официально посвящен в рыцари

Бывший тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт был удостоен рыцарского звания. В рыцари его посвятил принц Уильям. Церемония прошла в Виндзорском замке.

В декабре 2024 года стало известно, что Саутгейт включен в специальный наградной лист, который был утвержден королем Великобритании Карлом III в преддверии Нового года. Он стал четвертым тренером сборной Англии, удостоенным рыцарского звания. Ранее титул получали Уолтер Уинтерботтом, Альф Рамсей и Бобби Робсон.

Гарет Саутгейт тренировал национальную команду с 2016 по 2024 год. Под его руководством англичане дважды выходили в финал чемпионата Европы (2021, 2024), а также заняли четвертое место на чемпионате мира-2018. Саутгейт ушел в отставку после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024. Его сменил немец Томас Тухель.

Таисия Орлова