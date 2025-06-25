Александр Волошин возглавил совет директоров НАУФОР

Председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) избран Александр Волошин. С 2010 года этот пост занимал Олег Вьюгин, который досрочно покинул его 7 октября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Волошин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Волошин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Волошин имеет непосредственное отношение к фондовому рынку. В 1990 году он стал соучредителем информагентства AK&M, специализирующегося в области экономики и финансов. В 1993 году руководил деятельностью ряда чековых инвестиционных фондов. В 1993–1996 годах возглавлял брокерскую компании «ЭСТА Корп.», а с 1996 по 1997 год занимал пост президента Федеральной фондовой корпорации, которая проводила специализированные аукционы по продаже госпредприятий.

НАУФОР является саморегулируемой организацией, которая объединяет брокерские и дилерские компании, управляющие компании, депозитарии и спецдепозитарии и других участников фондового рынка. К концу 2024 года СРО объединяла 686 членов, из которых 498 являлись некредитными организациями.

В 1997–1998 годах Александр Волошин был помощником руководителя администрации президента России, а с 1999 по 2003 год возглавлял ее.

В 2010–2018 годах Александр Волошин был главой рабочей группы по созданию Международного финансового центра при Совете при президенте по развитию финансового рынка. Кроме того, в разное время он возглавлял советы директоров крупных предприятий — «Норильского никеля» (с 2008 по 2010 год и в 2011 году), «Уралкалия» (с 2010 по 2014 год), Первой грузовой компании (с 2012 года). В настоящее время господин Волошин возглавляет совет директоров МШУ «Сколково», а также совет НФ «Аналитический центр “Форум”».

Андрей Ковалев