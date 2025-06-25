В Воткинске временно ограничат прокат электросамокатов после жалоб жителей

В Воткинске ограничат прокат электросамокатов до начала июля, сообщил глава города Алексей Заметаев во «ВКонтакте». Это решение было принято на совещании с участием представителей Общественной палаты, ГИБДД и оператора кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«До начала июля самокаты с улиц города представители фирмы (в Воткинске работает Whoosh.— “Ъ-Удмуртия”) должны убрать. В июле будет проведена комиссия по безопасности дорожного движения и принято окончательное решение по каршерингу самокатов в нашем городе»,— написал градоначальник.

Основной причиной стали жалобы жителей и замечания сотрудников ГИБДД, касающиеся парковки самокатов и безопасности дорожного движения. После обсуждения представители компании-оператора пообещали проработать все обращения.

Напомним, сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» объявили о запуске пилотного проекта рейтинга пользователей электросамокатов в Ижевске. Новый подход позволит поощрять аккуратных водителей и вводить ограничения для нарушителей.