Кикшеринговые компании запустили рейтинг водителей электросамокатов в Ижевске

Сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» объявили о запуске пилотного проекта рейтинга пользователей электросамокатов, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Новый подход позволит поощрять аккуратных водителей и вводить ограничения для нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейтинг будет учитывать опыт пользователя, наличие штрафов и аварий, стиль вождения и качество парковки. На основе этих данных компании будут настраивать доступные скоростные режимы и другие параметры поездки. В настоящее время максимальная скорость самокатов ограничена до 20 км/ч. Пользователи с высоким рейтингом смогут ездить со скоростью 25 км/ч, в то время как новые пользователи будут иметь лимит скорости 18-20 км/ч, который можно будет увеличить при соблюдении правил.

Система также будет снижать скорость пользователей с падающим рейтингом и продолжит блокировать тех, кто допускает нарушения. В будущем индивидуальный рейтинг будет отображаться в аккаунтах пользователей.