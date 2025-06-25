Несостоявшийся концессионер по строительству баскетбольной арены показал рекордную прибыль

Пермское ООО «НПО “Аэросфера”» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 1,6 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 80,7% (в 2023-м — 904,7 млн руб.). Прибыль увеличилась в 11,5 раза: с 67,8 до 785,1 млн руб. При этом стоимость продаж компании снизилась до 528,7 млн руб. (годом ранее — 756 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что научно-производственное объединение «Аэросфера» отказалось от строительства спорткомплекса «Центр баскетбола» на Разгуляе в Перми. Соглашение минспорта Прикамья и ООО «НПО “Аэросфера”» было заключено еще в 2022 году. Спорткомплекс должны были возвести к началу 2025 года на участке по ул. Клименко, предоставленном властями в аренду. Стороны расторжение соглашения не комментируют, но информированный собеседник «Ъ-Прикамье» сообщил, что причиной этого стало значительное увеличение бюджета проекта с изначальных 150 млн руб.