В Екатеринбурге установили ограждения у синагоги для защиты от самокатчиков

На площади у екатеринбургской синагоги на улице Куйбышева установлены ограждения и турникеты, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе еврейского общинного центра «Синагога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

По словам представителя организации, эти меры приняты для защиты территории от вандалов и самокатчиков и велосипедистов, которые портят покрытие площади Спасения и создают неудобства для посетителей. Кроме того, на площади установлены турникеты для регулирования потока жителей.

«Площадь будет открыта в любое время. Прежде всего это делается для безопасности людей», —рассказали «Ъ-Урал» в екатеринбургской «Синагоге».

В октябре 2024 года в Екатеринбурге перед «Синагогой» открылись обновленная площадь Спасения и монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. Камни, по еврейской традиции, являются символом памяти, их оставляют на могилах в знак уважения. В основании монумента находятся 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто.

Полина Щуцкая