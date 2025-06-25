В Елабуге музыкальный фестиваль и Спасскую ярмарку перенесли следующий на год

Администрация Елабужского района перенесла на следующий год VII Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» и Всероссийскую Спасскую ярмарку. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев.

«Это решение далось непросто, ведь подготовка уже шла полным ходом», — отметил Рустем Нуриев. По его словам, главным приоритетом остается безопасность и благополучие жителей и гостей города.

Глава района отметил, что оба события являются неотъемлемой частью культурной жизни Елабуги. Однако их формат предполагает нахождение тысяч людей на открытых площадках в течение длительного времени.

В 2024 году музыкальный фестиваль собрал 61 тысячу зрителей за четыре дня, в нем приняли участие 326 музыкантов, артистов и вокалистов.

24 июня средства ПВО сбили пять украинских дронов над территорией Татарстана, режим беспилотной опасности действовал 18 часов. 25 июня было уничтожено еще два беспилотника.

Анар Зейналов