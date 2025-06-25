Нижневолжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде в День молодежи

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода в День молодежи 28 июня. Перекрытия затронут Нижневолжскую набережную, которая в этом году стала главной площадкой празднования, сообщили в мэрии.

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В субботу весь день для машин будут закрыты площадь Маркина, участок Нижневолжской набережной от Благовещенской площади до Широкой улицы и парковка справа от Речного вокзала.

С 11 утра до полуночи проезд ограничат на Благовещенской площади и на участке Рождественской улицы от дома №41/6 до дома №44. А до полуночи 1 июля будет закрыта парковка слева от Речного вокзала.

На время ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. Кроме того, с 21:30 до полуночи составы метро будут ходить с интервалом семь минут.

Специалисты рекомендовали водителям заранее изучить новую схему движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Также жителей попросили заранее переставить автомобили за пределы ограничительных участков, иначе машины переместят принудительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде хедлайнером станет певец Amirchik (Амирхан Батабаев). Также праздничные мероприятия запланированы в Выксе, Павлове и Семенове. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте. Там же можно посмотреть подробную программу мероприятий.

Елена Ковалева