В Новосибирской области приостановлено строительство элеваторного комплекса

Создание элеваторного комплекса в Каргатском районе Новосибирской области, запуск которого планировался в 2029 году в рамках проекта сухопутного зернового коридора из России в Китай, приостановлено. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

Решение принято в связи с высокой ставкой Банка России, пишет ТАСС со ссылкой на господина Решетникова.

Строительством элеваторного комплекса занимается ООО «Новый сухопутный зерновой коридор». Соглашение с организацией власти Новосибирской области подписали в 2022 году. Объем инвестиций на тот момент оценивался в 4,7 млрд руб.

Мощность терминала должна составить 200 тыс. тонн единовременного хранения. Целевой объем отгрузок зерновых, зернобобовых и масличных культур — около 500 тыс. т продукции в год.

Александра Стрелкова