Полиция Петербурга вышла на второго подозреваемого в порче Знамени Победы

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного молодого человека, подозреваемого в порче Знамени Победы на улице Танкиста Хрустицкого. Его остановили вечером 24 июня, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

На петербуржца 2006 года рождения вышли во время проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 38 по улице Зины Портновой. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Двумя днями ранее полицейские задержали первого подозреваемого — 17-летнего юношу. На месте его проживания обнаружили испорченное знамя, писал прежде «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева