Фигурантом уголовного дела с сорванным Знаменем Победы стал 17-летний петербуржец

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после инцидента с сорванным Знаменем Победы по статье об осквернении символа воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Прокуратура Кировского района, в свою очередь, поставила на контроль ход и результаты расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из подозреваемых оказался 17-летний подросток, у которого по месту проживания было обнаружено испорченное знамя, уточнили в СКР. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как писал «Ъ-СПб», инцидент произошел 22 июня, в День памяти и скорби. Тогда злоумышленники уничтожили штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II-й степени Ирдицкой стрелковой дивизии, который был установлен на доме по улице Танкиста Хрустицкого.

Подробнее об участившихся случаях осквернения мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне — в материале «Ъ-СПб» «Жителю Ленобласти светит срок от огня».

Андрей Кучеров