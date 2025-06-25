Водитель грузовика ранен под Белгородом при атаке БПЛА

В районе поселка Октябрьский под Белгородом украинский БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранение, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук.

По данным губернатора, за прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. Было задействовано как минимум 101 боеприпаса и 89 БПЛА. За указанный период в регионе один человек погиб и один пострадал.