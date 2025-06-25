Президент Финляндии заявил об окончании периода западного доминирования

Мир движется к многополярности, время западного доминирования закончилось, считает президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил об этом по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

По его словам, сейчас мир становится «более транзакционный, более беспорядочный». «Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны... После холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми»,— сказал финский президент (цитата по «РИА Новости»).

Он назвал предстоящий саммит НАТО историческим. Политик упомянул планы альянса вернуться к уровню расходов на оборону времен холодной войны.

С требованием увеличить до 5% от ВВП оборонные расходы членов альянса выступает президент США Дональд Трамп. Еще в свою первую президентскую каденцию он добивался большего финансового участия других членов НАТО. Его предложение не вызвало возражений среди союзников, однако партнеры расходятся в оценках сроков реализации предложения.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».