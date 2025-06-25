На Дону 507 тысяч жителей проголосовали за объекты для благоустройства в 2026 году

В Ростовской области в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» участвовали 507 тыс. жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«На выбор жителей региона были представлены 134 территории во всех муниципалитетах. В голосовании приняли участие более полумиллиона дончан, а по стране общее число проголосовавших достигло 16,6 млн.»,— подчеркнул глава донского региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в топ-5 территорий, которые будут благоустроены в 2026 году, вошли пл. Ленина в Шахтах, пр. Металлургов в Белой Калитве, сквер Строителей в Ростове-на-Дону, центральная площадь в селе Самарском Азовского района и набережная в станице Кочетовской Семикаракорского района.

Наталья Белоштейн