В Ростовской области определили пять территорий для благоустройства в 2025 году

В Ростовской области досрочно выбрали пять территорий, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проект благоустройства. Фото пресс-службы правительства Ростовской области Фото: Проект благоустройства. Фото пресс-службы правительства Ростовской области

Больше всех голосов — 21 тыс., набрал проект проспекта Металлургов в Белой Калитве. На втором месте с 20 тыс. голосов оказалась площадь им. Ленина в Шахтах. Тройку лидеров замкнула территория ЖК «Левенцовский» в Ростове-на-Дону. За этот объект проголосовало более 16 тыс. жителей донской столицы.

Примерно с таким же количеством голосов на четвертом месте находится сквер Строителей в Ростове-на-Дону. А на пятом разместилась центральная площадь в селе Самарском Азовского района. Этот проект уже набрал свыше 15 тыс. голосов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что завершение благоустройства парка «Дружба» в донской столице подорожало на 300 млн руб. и может обойтись в 863 млн руб.

Наталья Белоштейн