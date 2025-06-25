15-летний российский шахматист обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия завершилась на 33-м ходу.

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Фото: ФИДЕ Максим Иванников

Фото: ФИДЕ

Еженедельный турнир «Титульный вторник» проходит в формате блица на платформе chess.com, которая заблокирована в России в 2022 году по требованию Генпрокуратуры. В нем могут принять участие шахматисты с международными званиями. В январе 2025-го Карлсен также потерпел поражение от 14-летнего россиянина Давида Ахмедова.

Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации (FIDE). На его счету 2184 очка в мировом рейтинге. Лидером классификации является Карлсен (2837).

Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году и удерживал этот титул до 2023-го. Он отказался защитить звание в матче против российского шахматиста Яна Непомнящего.

Таисия Орлова