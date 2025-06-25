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15-летний российский шахматист обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия завершилась на 33-м ходу.

Максим Иванников

Максим Иванников

Фото: ФИДЕ

Максим Иванников

Фото: ФИДЕ

Еженедельный турнир «Титульный вторник» проходит в формате блица на платформе chess.com, которая заблокирована в России в 2022 году по требованию Генпрокуратуры. В нем могут принять участие шахматисты с международными званиями. В январе 2025-го Карлсен также потерпел поражение от 14-летнего россиянина Давида Ахмедова.

Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации (FIDE). На его счету 2184 очка в мировом рейтинге. Лидером классификации является Карлсен (2837).

Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году и удерживал этот титул до 2023-го. Он отказался защитить звание в матче против российского шахматиста Яна Непомнящего.

Таисия Орлова

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Международный день шахмат проводится с 1966 года в день основания Международной шахматной федерации (FIDE) 20 июля 1924 года
На фото: актеры, одетые как персонажи «Алисы в Зазеркалье», играют в шахматы на гигантской доске на фестивале ChessFest на Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: VICKIE FLORES / EPA-EFE / Vostock Photo

Старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга, заимствованная персами под названием шатрандж. После арабского завоевания Персии в VII веке шатрандж распространился в пределах арабского мира, позже стал известен европейцам&lt;br> На фото: артисты принимают участие в открытии Международного шахматного фестиваля в Иерусалиме

Старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга, заимствованная персами под названием шатрандж. После арабского завоевания Персии в VII веке шатрандж распространился в пределах арабского мира, позже стал известен европейцам
На фото: артисты принимают участие в открытии Международного шахматного фестиваля в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Близкий к современному облик шахматы приобрели в конце XV века, когда ныне существующие ходы получили ферзь и слон. Игра значительно изменилась и стала более быстрой&lt;br> На фото: тысячи индийцев одновременно играют в шахматы на университетской площадке в городе Ахмедабад на западе Индии, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Близкий к современному облик шахматы приобрели в конце XV века, когда ныне существующие ходы получили ферзь и слон. Игра значительно изменилась и стала более быстрой
На фото: тысячи индийцев одновременно играют в шахматы на университетской площадке в городе Ахмедабад на западе Индии, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Amit Dave / Reuters

В середине XIX века возникает система международных соревнований, сначала между сильнейшими шахматистами разных городов и стран, позже в виде международных турниров&lt;br> На фото: популяризатор шахмат из Испании Рей Энигма (Король Загадок) позирует в своем знаменитом клетчатом костюме на площади Ла Сибелес в Мадриде

В середине XIX века возникает система международных соревнований, сначала между сильнейшими шахматистами разных городов и стран, позже в виде международных турниров
На фото: популяризатор шахмат из Испании Рей Энигма (Король Загадок) позирует в своем знаменитом клетчатом костюме на площади Ла Сибелес в Мадриде

Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Первым чемпионом мира по шахматам является австриец Вильгельм Стейниц, который обыграл Иоганна Цукерторта в официальном матче в 1886 году. Дольше всех чемпионом был немец Эмануил Ласкер (27 лет — с 1894 по 1921 год) &lt;br> На фото: посетительница шахматного фестиваля в Биле (Швейцария) с татуировкой пешки на лодыжке

Первым чемпионом мира по шахматам является австриец Вильгельм Стейниц, который обыграл Иоганна Цукерторта в официальном матче в 1886 году. Дольше всех чемпионом был немец Эмануил Ласкер (27 лет — с 1894 по 1921 год)
На фото: посетительница шахматного фестиваля в Биле (Швейцария) с татуировкой пешки на лодыжке

Фото: PATRICK HUERLIMANN / EPA-EFE / Vostock Photo

В конце XX века в шахматах произошел раскол, поcле чего в 1993—2006 годах одновременно разыгрывались звания чемпиона мира по версии FIDE и по «классической» версии, сторонником которой был Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). С 2006 года розыгрыш звания чемпиона мира унифицирован &lt;br> На фото: «живые» шахматы в итальянском городе Маростика

В конце XX века в шахматах произошел раскол, поcле чего в 1993—2006 годах одновременно разыгрывались звания чемпиона мира по версии FIDE и по «классической» версии, сторонником которой был Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). С 2006 года розыгрыш звания чемпиона мира унифицирован
На фото: «живые» шахматы в итальянском городе Маростика

Фото: Manuel Romano / NurPhoto / Getty Images

С 2013 года чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен — обладатель целого ряда шахматных рекордов&lt;br> На фото: куклы израильских политиков на шахматной доске во время ежегодного парада в честь праздника Пурим в Израиле

С 2013 года чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен — обладатель целого ряда шахматных рекордов
На фото: куклы израильских политиков на шахматной доске во время ежегодного парада в честь праздника Пурим в Израиле

Фото: ABIR SULTAN / EPA / Vostock Photo

В 1997 году разработанный IBM компьютер Deep Blue впервые победил человека&lt;br> На фото: посетитель международного автомобильного шоу «Автоэкзотика 2007» в традиционной арабской клетчатой гутре

В 1997 году разработанный IBM компьютер Deep Blue впервые победил человека
На фото: посетитель международного автомобильного шоу «Автоэкзотика 2007» в традиционной арабской клетчатой гутре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

По оценкам FIDE, cейчас в шахматы на планете играют свыше 600 млн человек&lt;br> На фото: фотомодель в клетчатых сапогах на съемке в Париже

По оценкам FIDE, cейчас в шахматы на планете играют свыше 600 млн человек
На фото: фотомодель в клетчатых сапогах на съемке в Париже

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Существует версия, что первенство в применении шахматного символа для опознания такси в общем потоке машин принадлежит фирме Checker Motors Corporation, эмблемой которой была шахматная доска&lt;br> На фото: посетители выставки ретроавтомобилей на Воробьевых горах в Москве

Существует версия, что первенство в применении шахматного символа для опознания такси в общем потоке машин принадлежит фирме Checker Motors Corporation, эмблемой которой была шахматная доска
На фото: посетители выставки ретроавтомобилей на Воробьевых горах в Москве

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Гигантская шахматная доска с логотипом «импортозамещение» на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

Гигантская шахматная доска с логотипом «импортозамещение» на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония запуска брендированного поезда «Шахматы» на Сокольнической линии Московского метрополитена

Церемония запуска брендированного поезда «Шахматы» на Сокольнической линии Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Во время пандемии коронавируса условием посещения многих зрелищных мероприятий стала так называемая шахматная рассадка

Во время пандемии коронавируса условием посещения многих зрелищных мероприятий стала так называемая шахматная рассадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У игроков сборной Хорватии клетчатая форма при игре как на выезде, так и дома

У игроков сборной Хорватии клетчатая форма при игре как на выезде, так и дома

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В гонках клетчатый флаг обычно применяется на финише заезда, символизируя победу гонщика&lt;br> На фото: ежегодное ралли ретромобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве

В гонках клетчатый флаг обычно применяется на финише заезда, символизируя победу гонщика
На фото: ежегодное ралли ретромобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шахматная доска нарисована на пне внутри приюта, который принимает депортированных молодых мигрантов в Гондурасе

Шахматная доска нарисована на пне внутри приюта, который принимает депортированных молодых мигрантов в Гондурасе

Фото: Esteban Felix / AP

В переводе с персидского «шах» означает король, а «мат» — повержен&lt;br> На фото: модель Су-75 «Сухой» Checkmate в рамках авиационно-космического салона МАКС-2021

В переводе с персидского «шах» означает король, а «мат» — повержен
На фото: модель Су-75 «Сухой» Checkmate в рамках авиационно-космического салона МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Шахматы получили новую волну популярности с выходом телесериала «Ход Королевы» (2020), в котором актриса Аня Тейлор-Джой сыграла шахматного вундеркинда Элизабет Хармон &lt;br>На фото: эмблема шахматного клуба в грузинском городе Гори

Шахматы получили новую волну популярности с выходом телесериала «Ход Королевы» (2020), в котором актриса Аня Тейлор-Джой сыграла шахматного вундеркинда Элизабет Хармон
На фото: эмблема шахматного клуба в грузинском городе Гори

Фото: Sergei Grits / AP

Дизайнерская доска с фигурами, представленная на выставке «Женский взгляд на шахматы» во Всемирном зале шахматной славы в Сент-Луисе в США

Дизайнерская доска с фигурами, представленная на выставке «Женский взгляд на шахматы» во Всемирном зале шахматной славы в Сент-Луисе в США

Фото: Michael Thomas / Invision for World Chess Hall of Fame / AP Images / AP

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Международный день шахмат проводится с 1966 года в день основания Международной шахматной федерации (FIDE) 20 июля 1924 года
На фото: актеры, одетые как персонажи «Алисы в Зазеркалье», играют в шахматы на гигантской доске на фестивале ChessFest на Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: VICKIE FLORES / EPA-EFE / Vostock Photo

Старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга, заимствованная персами под названием шатрандж. После арабского завоевания Персии в VII веке шатрандж распространился в пределах арабского мира, позже стал известен европейцам
На фото: артисты принимают участие в открытии Международного шахматного фестиваля в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Близкий к современному облик шахматы приобрели в конце XV века, когда ныне существующие ходы получили ферзь и слон. Игра значительно изменилась и стала более быстрой
На фото: тысячи индийцев одновременно играют в шахматы на университетской площадке в городе Ахмедабад на западе Индии, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Amit Dave / Reuters

В середине XIX века возникает система международных соревнований, сначала между сильнейшими шахматистами разных городов и стран, позже в виде международных турниров
На фото: популяризатор шахмат из Испании Рей Энигма (Король Загадок) позирует в своем знаменитом клетчатом костюме на площади Ла Сибелес в Мадриде

Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Первым чемпионом мира по шахматам является австриец Вильгельм Стейниц, который обыграл Иоганна Цукерторта в официальном матче в 1886 году. Дольше всех чемпионом был немец Эмануил Ласкер (27 лет — с 1894 по 1921 год)
На фото: посетительница шахматного фестиваля в Биле (Швейцария) с татуировкой пешки на лодыжке

Фото: PATRICK HUERLIMANN / EPA-EFE / Vostock Photo

В конце XX века в шахматах произошел раскол, поcле чего в 1993—2006 годах одновременно разыгрывались звания чемпиона мира по версии FIDE и по «классической» версии, сторонником которой был Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). С 2006 года розыгрыш звания чемпиона мира унифицирован
На фото: «живые» шахматы в итальянском городе Маростика

Фото: Manuel Romano / NurPhoto / Getty Images

С 2013 года чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен — обладатель целого ряда шахматных рекордов
На фото: куклы израильских политиков на шахматной доске во время ежегодного парада в честь праздника Пурим в Израиле

Фото: ABIR SULTAN / EPA / Vostock Photo

В 1997 году разработанный IBM компьютер Deep Blue впервые победил человека
На фото: посетитель международного автомобильного шоу «Автоэкзотика 2007» в традиционной арабской клетчатой гутре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

По оценкам FIDE, cейчас в шахматы на планете играют свыше 600 млн человек
На фото: фотомодель в клетчатых сапогах на съемке в Париже

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Существует версия, что первенство в применении шахматного символа для опознания такси в общем потоке машин принадлежит фирме Checker Motors Corporation, эмблемой которой была шахматная доска
На фото: посетители выставки ретроавтомобилей на Воробьевых горах в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гигантская шахматная доска с логотипом «импортозамещение» на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

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Церемония запуска брендированного поезда «Шахматы» на Сокольнической линии Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Во время пандемии коронавируса условием посещения многих зрелищных мероприятий стала так называемая шахматная рассадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У игроков сборной Хорватии клетчатая форма при игре как на выезде, так и дома

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В гонках клетчатый флаг обычно применяется на финише заезда, символизируя победу гонщика
На фото: ежегодное ралли ретромобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шахматная доска нарисована на пне внутри приюта, который принимает депортированных молодых мигрантов в Гондурасе

Фото: Esteban Felix / AP

В переводе с персидского «шах» означает король, а «мат» — повержен
На фото: модель Су-75 «Сухой» Checkmate в рамках авиационно-космического салона МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Шахматы получили новую волну популярности с выходом телесериала «Ход Королевы» (2020), в котором актриса Аня Тейлор-Джой сыграла шахматного вундеркинда Элизабет Хармон
На фото: эмблема шахматного клуба в грузинском городе Гори

Фото: Sergei Grits / AP

Дизайнерская доска с фигурами, представленная на выставке «Женский взгляд на шахматы» во Всемирном зале шахматной славы в Сент-Луисе в США

Фото: Michael Thomas / Invision for World Chess Hall of Fame / AP Images / AP

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