Глава СКР потребовал доклад по делу о покушении на ребенка в Шереметьево

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о покушении на жизнь ребенка в Шереметьево. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент случился 23 июня в зоне прилета аэропорта. Нетрезвый 31-летний мужчина схватил незнакомого ребенка и с силой бросил на пол. Мальчика госпитализировали.

В Минздраве оценивали состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное. СКР возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.