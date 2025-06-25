Две российские хоккеистки выбраны на драфте PWHL

Клуб «Оттава Чардж» выбрал российских хоккеисток петербургской команды «Динамо-Нева» Анну Шохину и Фанузу Кадирову на драфте североамериканской Женской профессиональной хоккейной лиги (PWHL). Церемония прошла в Оттаве.

23-летняя Шохина была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером. В завершившемся сезоне Женской хоккейной лиги она провела 51 матч, в котором набрала 89 очков (39 голов + 50 передач). На счету 27-летней Кадировой, выбранной в шестом раунде под 45-м номером, 70 очков (31+39) в 51 встрече.

В прошлом году на драфте PWHL клуб «Бостон Флит» выбрал россиянку Илону Маркову под 37-м номером. Она не провела ни одного матча за команду.

PWHL была основана в 2023 году. В лиге играют шесть команд. Хоккеистки клуба «Миннесота Фрост» дважды становились победительницами чемпионата.

Таисия Орлова