В Анапе туристов обяжут подписывать документ о запрете купания

В отелях и санаториях Анапы и Темрюкского района введено обязательное письменное предупреждение для гостей о запрете на купание в море и посещение пляжей. Документ, содержащий предупреждение о рисках для здоровья, постояльцы подписывают при заселении, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Мера принята в качестве профилактики и связана с продолжающейся работой по устранению последствий чрезвычайной ситуации на черноморском побережье. Как отмечают в оперштабе, существует вероятность загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами, что может привести к кожным заболеваниям, аллергическим реакциям и пищевым отравлениям при контакте с мазутом в воде или на песке.

Заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк пояснил, что с начала сезона лежаки на пляже больше не устанавливаются. За соблюдением запретов следит дежурный спасатель, который информирует отдыхающих о текущей ситуации. В качестве безопасной альтернативы морскому отдыху гостям предлагаются три открытых бассейна на территории санатория.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что по данным Российского союза туриндустрии, летом цены в Анапе сократились на 40% по сравнению с прошлым годом, а снижение турпотока в крае достигло 20%.