РСТ: цены в Анапе снизились на 40%

По данным Российского союза туриндустрии, летом цены в Анапе сократились на 40% по сравнению с прошлым годом, а снижение турпотока в крае достигло 20%. Об этом РБК Краснодар рассказал президент РСТ Илья Уманский на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Влияние на падение турпотока в Краснодарском крае оказали экологическая ситуация в Анапе, укрепление рубля и возросший турпоток за рубеж, а также общее снижение потребительской активности.

По словам господина Уманского, представители бизнеса пытаются сократить разрыв относительно прошлого года и компенсировать обстоятельства снижением цен, в Анапе скидки достигают 40%.

«Это дает определенный эффект, происходит замещение аудитории. Приезжают те туристы, которые и не собирались приезжать. В целом, по стране мы все равно видим позитивную тенденцию. В общем, по России повышение турпотока составляет порядка 8%. Еще у нас есть регионы, показывающие бурный рост, например, Крым, где рост числа бронирований составляет 50%,— сообщил президент РСТ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске спрос на посуточную аренду квартир в июне снизился на 12%, а в Анапе фиксируют пятикратный спад.