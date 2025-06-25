Власти Ставрополья требуют в суде вернуть участки для орошения в поселке Терском

Министерство имущественных отношений Ставропольского края и Земельный фонд региона обратились в арбитражный суд с требованием расторгнуть семь договоров аренды с АО «Терский». Информация об этом опубликована картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, договора аренды были заключены в 2018-2019 годах между администрацией Буденновского района и сельхозпредприятием. Спорные соглашения касаются участков, предоставленных для реализации инвестиционного проекта по строительству системы орошения для выращивания хлопчатника в поселке Терском. Земля была передана в аренду без торгов на основании распоряжений губернатора края. Причина исковых требований на данном этапе рассмотрения дела не раскрывается.

Истцы требуют обязать АО «Терский» вернуть земельные участки в течение десяти дней после вступления судебного решения в законную силу. Возврат должен быть оформлен актами приема-передачи по каждому участку.

Арбитражный суд Ставропольского края принял исковое заявление к рассмотрению. К участию в деле в качестве третьей стороны привлечено министерство экономического развития региона. Предварительное судебное заседание назначено на 30 апреля 2025 года.

Также в суд поступило заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица от представителей АО «Российский сельскохозяйственный банк» и прокуратуры Ставропольского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Терский» зарегистрировано в Буденновском районе, пос. Терский в 2016 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Генеральный директор общества — Алибек Шебзухов. Уставный капитал — 322,7 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 682,7 млн руб., убыток— 271,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Арбитражный суд Ставропольского края принял иск прокуратуры о признании недействительной продажи земельного участка площадью 10 тыс. кв. м председателю совета депутатов Благодарненского округа Александру Гучмазову и ввел запрет на любые операции с этой территорией.

Тат Гаспарян