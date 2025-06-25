Бывшего руководителя МРСК Северного Кавказа обвинили в хищении 4 млрд рублей

Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего руководителя «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Северного Кавказа Магомеда Каитова 4,27 млрд руб., которые он по версии следствия похитил из средств электросетевой компании в 2006-2011 годах. Об этом сообщает «Ъ».

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По версии правоохранителей Магомед Каитов незаконно завладел деньгами, предназначенными для модернизации электросетевого хозяйства региона и обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения. Экс-руководитель создал схему хищения средств с использованием подконтрольных организаций: «УСБ Инициатива», «Эссет менеджмент компани», «Центр управления активами», «СК Бизнес-Инвест», «Юрэнергоконсалт» и «Юридические консультации».

В 2006 году обвиняемый передал функции по сбору платежей за электроэнергию компаниям «Юридические консультации» и «Юрэнергоконсалт». Средства от населения стали поступать на счета этих организаций, а господин Каитов распоряжался ими по собственному усмотрению. Деньги клиентов за период с 2006 по 2011 год потратили на приобретение векселей «Альфа-банка», Сбербанка, банка «Возрождение», «Газэнергопромбанка» и Международного промышленного банка.

При покупке ценных бумаг агентские компании использовали сеть связанных с господином Каитовым структур. Это позволило искусственно увеличить стоимость бумаг с 10,21 до 11,5 млрд руб. Полученную разницу в размере 1,29 млрд руб. перевели на счета подконтрольных обвиняемому организаций.

Магомед Каитов возглавлял МРСК Северного Кавказа с 2006 по 2011 год по решению правления РАО ЕЭС России. Ранее он занимал руководящие должности в структурах РАО: с 1999 по 2001 год работал заместителем директора «Центра оптимизации расчетов ЕЭС», с 2001 по 2006 год управлял предшественником МРСК — «Кавказской энергетической управляющей компанией».

В 2010-2011 годах Магомед Каитов организовал реализацию программы по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа. Для этого привлекли АО «СКЭРК» и АО «Каскад». Компании заключили договоры на установку приборов учета, но не выполнили обязательства и предоставили поддельные документы о поставке счетчиков. В результате похитили 2,97 млрд руб., которые вывели на связанные с Магомедом Каитовым организации.

С 2008 по 2011 год господин Каитов и его коммерческие структуры легализовали активы через покупку компаний «Ставропольэнергосбыт», «Ставропольэнергоинвест» и «Горэлектросеть». На базе этих активов создали холдинг в сфере электроэнергетики стоимостью 2,3 млрд руб. с годовой выручкой свыше 950 млн руб.

Антикоррупционный иск подали в Черемушкинский районный суд Москвы. Генпрокуратура требует арестовать и обратить в доход государства все компании, подконтрольные Магомеду Каитову и его родственникам.