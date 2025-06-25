Кассация отклонила жалобу бенефициаров «Покровского» на изъятие активов

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, заседавший в Краснодаре, отклонил жалобу ответчиков и оставил в силе решение о передаче государству активов концерна «Покровский» на сумму порядка 12 млрд руб. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о деле, которое в феврале 2024 года рассматривал Каневской районный суд Краснодарского края по иску Генеральной прокуратуры. Тогда в пользу Российской Федерации были обращены акции и доли ряда компаний, входивших в структуру «Покровского».

Основанием для иска стало подозрение в том, что активы были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. Как считает надзорное ведомство, один из основателей концерна Андрей Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента в Южном федеральном округе использовал служебное положение для получения имущественных выгод, в том числе — в Ростовской области и Краснодарском крае.

В судах различных инстанций сейчас рассматриваются еще два гражданских дела, ответчиками по которым, помимо господина Коровайко, выступают также его партнер Аркадий Чебанов и аффилированные с ними лица. Оба предпринимателя заочно арестованы и объявлены в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Несколько сотрудников группы «Покровский» проходят по уголовному делу, рассматриваемому в Преображенском районном суде Москвы.