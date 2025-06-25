Подписан документ об увеличении зарплат бюджетников Челябинской области на 6%

С 1 июля работникам бюджетной сферы Челябинской области повысят заработную плату на 6%. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 августа исполнительным органам региона, отвечающим за госучреждения и областной бюджет, необходимо рекомендовать главам муниципальных образований увеличить оклады своим сотрудникам со следующего месяца. При этом размеры жалованья необходимо округлять до целого рубля в пользу бюджетников. Кроме того, ответственные должны внести на рассмотрение правительства региона постановления, предусматривающие изменения зарплат. Министру финансов Челябинской области Ивану Родионову поручили увеличить предусмотренные в казне средства на фонд оплаты труда бюджетникам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о решении повысить жалованье бюджетникам во время ежегодного обращения к депутатам регионального законодательного собрания сообщил губернатор Алексей Текслер. Вместе с четырехпроцентным повышением в январе это обеспечит рост на 10% с начала года.

Виталина Ярховска