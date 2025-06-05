Бюджетникам в Челябинской области увеличат зарплаты на 6%

С 1 июля в Челябинской области поднимут зарплаты бюджетникам на 6%. Вместе с четырехпроцентным повышением в январе это обеспечит рост на 10% с начала года. Показатель опережает прогноз официальной инфляции, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе ежегодного обращения к депутатам заксобрания.

Как отметил губернатор, по итогам 2024 года Челябинская область вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат и реальных среднедушевых доходов граждан.