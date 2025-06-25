За год в Воронеже число пунктов выдачи заказов выросло почти на треть

В Воронеже стремительно растет количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ). За последний год их число увеличилось на 31,8%, достигнув 1,84 тыс. в июне. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. Показатель роста близок к среднему в городах-миллионниках по России (32,4%), где общее число ПВЗ достигло 51,1 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Воронеже открыто порядка 1,84 тыс. пунктов выдачи заказов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Воронеже открыто порядка 1,84 тыс. пунктов выдачи заказов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди российских городов-миллионников по темпу роста лидируют Новосибирск (+41,2%, 2,4 тыс. пунктов выдачи), Челябинск (40,9% и 1,7 тыс.) и Нижний Новгород (40% и 2,13 тыс.).

Развитию сегмента способствуют высокая активность начинающих предпринимателей и усилия маркетплейсов. Также увеличение числа ПВЗ сопровождается сокращением количества постаматов. Это связывают с тем, что автоматы менее удобны для потребителей — в них нельзя примерить товар, а процесс возврата более сложен (их число сократилось на 4,5%, всего 16,3 тыс.).

В августе 2024 года в Воронеже и Липецке появились круглосуточные пункты выдачи заказов от ГК «Магнит». На момент запуска проекта во всех городах страны, где представлены 1,8 тыс. точек сети, работало порядка 170 круглосуточных ПВЗ.