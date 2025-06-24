Автомобили WEY и Vortex столкнулись на 100-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате ДТП погиб один человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Июнь 2025 г. Россия, Санкт-Петербург Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Следующая фотография 1 / 2 Июнь 2025 г. Россия, Санкт-Петербург Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла 24 июня около девяти часов утра. По предварительной информации, водитель WEY выехал на встречку, машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем Vortex.

«В результате ДТП один из пассажиров автомобиля "Вортекс", мужчина 1985 года рождения, скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир, мужчина 1986 года рождения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,— сообщили в главке.

Полицией инициирована проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что десятилетний ребенок попал в больницу после ДТП с «Хондой» на улице Лидии Зверевой.

Дарья Астанина