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Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Автомобили WEY и Vortex столкнулись на 100-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате ДТП погиб один человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Июнь 2025 г. Россия, Санкт-Петербург Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Июнь 2025 г. Россия, Санкт-Петербург Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Июнь 2025 г. Россия, Санкт-Петербург Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла 24 июня около девяти часов утра. По предварительной информации, водитель WEY выехал на встречку, машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем Vortex.

«В результате ДТП один из пассажиров автомобиля "Вортекс", мужчина 1985 года рождения, скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир, мужчина 1986 года рождения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,— сообщили в главке.

Полицией инициирована проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что десятилетний ребенок попал в больницу после ДТП с «Хондой» на улице Лидии Зверевой.

Дарья Астанина

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