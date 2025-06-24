Полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва»
Автомобили WEY и Vortex столкнулись на 100-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате ДТП погиб один человек, сообщили в региональном ГУ МВД.
Авария произошла 24 июня около девяти часов утра. По предварительной информации, водитель WEY выехал на встречку, машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем Vortex.
«В результате ДТП один из пассажиров автомобиля "Вортекс", мужчина 1985 года рождения, скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир, мужчина 1986 года рождения, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,— сообщили в главке.
Полицией инициирована проверка.
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