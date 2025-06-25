В Перми задержан фигурант дела об убийстве башкирских пенсионеров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми 20-летнего жителя Башкирии. По данным Baza, ему инкриминируется убийство своих бабушки и дедушки в селе Месягутово (Дуванский район, Башкортостан). Тела 76-летнего мужчины и его 64-летней супруги были обнаружены родственниками 7 июня. Силовики установили, что они скончались несколько дней назад от ножевых ранений. Также пропала принадлежавшая супругам машина.

Подозреваемым по делу стал их внук. Как сообщает Baza, он является военнослужащим и приехал в отпуск из зоны боевых действий. Похищенная машина была обнаружена на территории Кунгурского округа Пермского края. Предполагаемого злоумышленника задержали в Перми, он дал признательные показания.