Владимир Маланин уходит с поста президента ПГНИУ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», президент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Владимир Маланин покидает пост в связи с выходом на пенсию. В пресс-службе ПГНИУ подтвердили завершение трудовой деятельности господина Маланина. Заседание ученого совета вуза должно состояться сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Маланин родился 30 августа 1942 года в селе Сылвинске Кунгурского района. Получил квалификацию техника-технолога по холодной обработке металлов резанием в Кунгурском нефтяном техникуме. В 1991 году получил звание профессора, а в 2001 — ученую степень доктора технических наук. В 1987 году избран коллективом Пермского государственного университета на должность ректора. С 2010 года является президентом ПГНИУ. Имеет звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный гражданин города Перми». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени; медалью «Ветеран труда», благодарственными письмами Президента РФ.