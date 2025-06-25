В Марий Эл построят «умную» спортплощадку за 15 млн рублей
В Козьмодемьянске появится инновационная спортивная площадка с тренажерами, оснащенными датчиками контроля нагрузки. На проект из резервного фонда правительства Марий Эл выделили 15 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.
В Марий Эл построят «умную» спортплощадку за 15 млн рублей
Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрий Зайцева
Спортивная зона будет построена на территории школы № 1 в Козьмодемьянске в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На площадке можно будет играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься воркаутом и силовыми тренировками.
Тренажеры получат датчики контроля нагрузки, а QR-коды на снарядах помогут пользователям получить инструкции по выполнению упражнений.
Ранее сообщалось, что в поселке Юрино Республики Марий Эл построят пассажирский причал стоимостью 528,6 млн руб.