В Козьмодемьянске появится инновационная спортивная площадка с тренажерами, оснащенными датчиками контроля нагрузки. На проект из резервного фонда правительства Марий Эл выделили 15 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл построят «умную» спортплощадку за 15 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрий Зайцева В Марий Эл построят «умную» спортплощадку за 15 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрий Зайцева

Спортивная зона будет построена на территории школы № 1 в Козьмодемьянске в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На площадке можно будет играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься воркаутом и силовыми тренировками.

Тренажеры получат датчики контроля нагрузки, а QR-коды на снарядах помогут пользователям получить инструкции по выполнению упражнений.

Ранее сообщалось, что в поселке Юрино Республики Марий Эл построят пассажирский причал стоимостью 528,6 млн руб.

Анар Зейналов